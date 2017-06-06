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26 Haziran 2017 Pazartesi 00:53

6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası halkı sokağa döktü

Henüz 6 yaşında bir kız çocuğuna okul bahçesinde tacize yeltenen sapık halkı sokaklara döktü. Halen okul çevresinde bekleyiş sürüyor.

6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası halkı sokağa döktü
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6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası halkı sokağa döktü

Çocuklara yönelik sapkınlık derecesine varan tacizler vatandaşları çileden çıkardı. Diyarbakır Bağlar'da daha 6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiası vatandaşları sokaklara döktü. Yolları ulaşıma kapatıldı. Halen bir ortaokula gizlendiği iddia edilen sapığın yakalanması için vatandaşlar bölgeden ayrılmıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası, halkı sokağa döktü. Yüzlerce kişi, caddeyi trafiğe kapatırken polis, kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor.
Merkez Bağlar İlçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nun bahçesinde oynayan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna, akşam saatlerinde bir kişinin tacizde bulunduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı haber alan kız çocuğunun yakınları ve mahalle halkı da okulun çevresinde toplandı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar, tacizcinin içeride olduğunu öne sürüp, okula girmek istedi. Vatandaşların içeri girmesine izin vermeyen polise destek için, takviye ekipler gönderildi. Polis ekipleri, kalabalığı tacizcinin okulda olmadığını belirterek, sakinleştirmeye çalıştı.
Öfkeli vatandaşlar, Nükhet Coşkun Caddesi'ni trafiğe kapatarak tepki gösterdi. 'İdam isteriz' sloganları atan kalabalığın okul çevresinde bekleyişi devam ediyor.
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