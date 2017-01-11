60 İşadamı tutuklandı

FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 60 işadamı “Terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Boydak Holding eski Yönetim kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ın oğlu Mahmut Sami Boydak ve kardeşi Bekir Boydak’da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında

himmet topladığı iddiasıyla gözaltına alınan iş adamlarından 60’ı tutuklanırken,50’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 35 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 164 iş adamını gözaltına almıştı. Geri kalan 110 iş adamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106’sının da firari olarak arandığı belirtilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 iş adamı dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca sorgulanan iş adamlarından, 110’u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. 54 iş adamı ise serbest bırakıldı.Mahkemeye sevk edilen 110 iş adamından 60’sı tutuklanırken,50’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

