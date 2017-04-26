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26 Nisan 2017 Çarşamba 09:04

7 bin kişi hakkında gözaltı kararı var

Ankara merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü'ce 54 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 803 kişi gözaltına alındı.

7 bin kişi hakkında gözaltı kararı var
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7 bin kişi hakkında gözaltı kararı var
   Ankara merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü'ce 54 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 803 kişi gözaltına alındı.FETÖ'nün mahrem imamlarına ilişkin bugün sabah saatlerinde 81 ilde başlatılan ve şu ana kadar 1009'u mahrem imam olmak üzere 1020 kişinin gözaltına alındığı operasyon büyüyor.81 ilde 8.500 polisin katıldığı operasyonda  7 bin kişi hakkında gözaltı kararı olduüu öğrenildi.
   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda 1.020 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.Operasyonların ara vermeden süreceği ve hedefteki gözaltına alınacak isim sayısının 7 bini bulacağı bildirildi.
     İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Adalet Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz bir çalışma çerçevesinde, emniyetimize maalesef sızmış ve emniyetimizi dışarıdan yönetmeye çalışan, adına ’mahrem imamlar’ dediğimiz ve neredeyse alternatif bir emniyet yapılanması ortaya koymaya çalışan, devletin kendi kurallarını hiçe sayan ve bu konuda kendi gündemini, kendi taleplerini ve kendi iddialarını dile getirmeye çalışan bir yapıyı hem açığa çıkartmanın hem deşifre etmenin hem de çökertmenin çalışmasının en önemli adımı bu sabah Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 81 ilde yapıla bir operasyonla gerçekleştirilmiştir. Hala devam etmektedir. Şu ana kadar 72 ilde, bin 9 mahrem imam gözaltına alınmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır" dedi.
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FETÖAnkara Emniyet
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