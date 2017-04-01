Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 5 bin 500 personelin katılımı ile Cuma günü 81 ilde şafak operasyonu düzenledi.

81 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 414 kişi gözaltına alındı. Operasyonunda ayrıca 100 kilogram esrar, 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 5 bin 500 personelin katılımı ile Cuma günü 81 ilde şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 414 kişi gözaltına alındı.Operasyon kapsamında 100 kilogram esrar, 2.5 kilo metamfetamin, 15 ecstasy hap, 51 kök hintkeneviri, 6 tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği ile 17 parça tarihi eser ele geçirildi.