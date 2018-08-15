Aç kalan çocuk kedi köpek eti yedi, enfeksiyon kaptı
Suriye'de aç kalınca yemek zorunda kaldığı kedi ve köpek etinden enfeksiyon kaptığı belirtilen 6 yaşındaki Ömer Ali, getirildiği Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük çocuğun vücudunu saran enfeksiyon yüzünden günden güne zayıfladığı aktarıldı
İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Reyhanlı Temsilcisi Mehmet Bedir, vücudundaki iltihap nedeniyle aşırı zayıflayan Ömer Ali'nin, yakınları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildiğini söyledi.
Bedir, "Reyhanlı İyilikder olarak Suriye´den gelen çocuğa iyilik elini uzattık. Ali'nin tedavisine Hatay Devlet Hastanesi'nde başlandı. Ali, Suriye'de açlıktan kedi, köpek eti yemiş ve kimyasala maruz kalmış. Bünye günden güne enfeksiyonun etkisi ile zayıflayarak geri doğru gidiyor. Babası da çöp toplayarak hayatını sürdürmektedir. İyilikder olarak ailesine de öncelikle gıda yardımı yaptık" diye konuştu.