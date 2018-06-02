Acı biber kavgası yüzünden babalarının ölümüne neden oldular

İkiz kız kardeşlerin biber kavgası, babalarının kalp krizinden ölümüne neden oldu. İddiaya göre "Bu Dilan'a ait, kullanmayın" diyerek ikizinin aldığı biberin yemekte kullanılmasını istemeyen Dilara, annesiyle kavga etti. Bir diğer ikizin de dahil olduğu kavgayı ayırmak isteyen baba ve ailesi arasındaki tartışma büyüdü. Yemekte kullanılmak isteyen 'biber tartışması' kızların babalarına saldırmasıyla devam etti. Kalp krizi geçiren babalarının ölümünden sorumlu bulunan ikizler hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açılan davada ise anneleri “Kızlarım ceza almasın” dedi.

Kadıköy'de Timuçin ailesinin evinde yaşanan biber tartışması ölümle sonuçlandı. Biber yüzünden eşi ve kızları arasında yaşanan tartışmayı ayırmak isteyen baba Necati Timuçin(63), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İkiz kardeşler hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BİBER YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 21 Mayıs 2016 tarihinde anne Ayşe Nurten Timuçin(55), yardımcısı Nesrin Gölbaşı'na yemeğe koymak için biber doğramasını söyledi. Bu sırada mutfağa giren kızı Dilara Timuçin(34) biberlerin kardeşi Dilan'a ait olduğunu belirterek, “Biberleri o almış, kullanmayın” dedi. Bunun üzerine anne Timuçin, “Bunları baban aldı. Parasını baban veriyor, biz de kullanabiliriz" diye karşılık verince anne kız arasında tartışma başladı. Biberlerin sahibi olduğu iddia edilen Dilan da mutfağa girince tartışma büyüdü.

Dilan olay anını anlattı

Olaydan sonra 22 Mayıs 2016 tarihide tutuklanan, 21 Haziran 2016 tarihinde de tahliye olan ikizlerden Dilan Timuçin savunmasında, 21 Mayıs 2016 tarihinde tartışma sesleri üzerine mutfağa gittiğini belirterek, "Mutfağa gittiğimde annem ile Dilara'nın tartıştıklarını gördüm. Bu sırada babam Necati geldi. Annem de kız kardeşimin üzerine doğru yürüdü. Babam zannediyorum ayırmak maksatlı Dilara'yı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu olaylar sırasında annemin elinde bıçak olduğu için onu durdurmaya çalıştım. Ben anneme yönelik bıçakla, babama yönelik tabak, çanak atmak suretiyle yaralama amaçlı bir eylemde bulunmadım. Olay yatıştıktan sonra babam salona geçti. Sonra da dışarı çıkmak üzere kalkıp giyindi. Kapıya doğru geldiğinde fenalaştı. Merdivenlere oturdu. Biz de Dilara ile telaşlandık. Dilara doktoru aradı. Babamın daha önceden kalp hastalığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Kalp rahatsızlığı nedeni ile herhangi bir tedavi görmemiştir" dedi.

Dilara Timuçin'in avukatı mazeret bildirdiği için duruşmaya gelmedi. Mahkeme, bu nedenle Dilara Timuçin'in savunmasının bir dahaki duruşmada alınmasına karar verdi.



BABA ÖLDÜ, ANNE YARALANDI

Biber tartışmasına bağrışmaları duyup mutfağa giren baba Necati Timuçin de dahil oldu. Kızlarını annelerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Babalarına vurmaya başlayan kızlar, ellerindeki tabak, çanak, borcamı ona fırlatmaya başladı. Çıkan kargaşada Dilan elindeki bıçağı annesinin omzuna saplarken, Dilara ise bir cam parçasını babasına fırlattı. Bu sırada talihsiz kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu raporu, yaşanan tartışma, sarf edilen efor ve alınan darbenin babanın stresini tetiklediğini kaydetti.

KIZLARA DAVA AÇILDI

Savcılık babalarının kalp rahatsızlığını bilmelerine rağmen kızlarının ona saldırdığını belirterek, Dilan ve Dilara Timuçin'in, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi. Dilan Timuçin ise ayrıca annesini yaralamasından dolayı 3 yıla hapis cezası istemiyle dava açtı. Olay nedeniyle yaklaşık 1 ay tutuklu kalan Dilan Timuçin 21 Haziran 2016 günü tahliye edildi.

“HASTA OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık kızlar hakim karşısına çıktı. Dilan Timuçin tartışma sesleri üzerine annesi ve kardeşinin yanına gittiğini belirterek, “Bu sırada babam da geldi. Dilara'nın üzerine yürüdü. Annemin elinde bıçak olduğu için, annemi durdurmaya çalıştım. Babamın kalp rahatsızlığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Ben son 2 aydır babamla ayrı evde kalıyordum" dedi.



“KIZLARIM CEZALANDIRILMASIN”



Anne Timuçin ise kızlarının cezalandırılmasını istemediğini söyleyerek, "Dilara ile tartışmaya başladık. Bu sırada yanımıza Dilan geldi. Bana bıçakla saldırıları olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla bir şeyler fırlatıldı. Karışıklık oldu” diyerek şikayetçi olmadığını söyledi. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Duruşma, Necati Timuçin'in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarına dair bilgi almak için SGK'ya yazı yazılarak ertelendi.



ANNE KIZLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI



Mağdur sıfatı ile ifade veren Ayşe Nurten Timuçin ise, olay günü Dilara ile Dilan'ın almış olduğu biberlerin kullanıp kullanmamak hususunda tartışma yaşadıklarını belirterek, "Bu sırada yanıma diğer kızım Dilan ve eşim Necati geldi. Çalışanımız Nesrin de mutfaktaydı. Bu tartışma sırasında bana bıçakla herhangi bir saldırı olduğunu hatırlamıyorum. Ancak hatırlayabildiğim kadarıyla bir şeyler fırlatıldı, karşılıklı oldu. Kimin ne yaptığını hatırlamıyorum. Şikayetçi değilim, kızlarımın cezalandırılmasını istemiyorum. Bu olaydan sonra Nesrin isimli çalışanımız yanımızdan ayrıldı, şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca bu olay öncesinde eşimin kalp rahatsızlığı olduğu hususunda herhangi bir teşhis, belirti yoktu, herhangi bir şekilde tedavi görmedi" dedi.

Necati Timuçin'in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin bilgi almak için SGK'ya yazı yazan mahkeme, duruşmayı erteledi.