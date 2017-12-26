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Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı

Adana Valiliği'ne geçtiğimiz yıl düzenlenen bombalı saldırıyı düzenleyen PKK'lı kadın terörist Mardin'de öldürüldü. Çatışmada öldürülen teröristin cenazesi ise ortada kaldı.

Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı

Adana Valiliği'ne geçtiğimiz yıl düzenlenen bombalı saldırıyı düzenleyen PKK'lı kadın terörist Mardin'de öldürüldü. Çatışmada öldürülen teröristin cenazesi ise ortada kaldı.

26 Aralık 2017 Salı 14:13
Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı

Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı


Geçtiğimiz yıl Adana'da valilik binasına yönelik bombalı araçla düzenlenen katliam saldırısını düzenyeyen Çiçek Karabulut'un cenazesinin ailesi tarafından reddedildiği ortaya çıktı.


Adana'yı kana bulamaya gelen PKK'lı kadın terörist Çiçek Karabulut'un Mardin'de çıkan çatışmada öldürüldüğü belirlendi. Hejer kod adlı teröristin cenazesini alan olmayınca savcılık emriyle kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN BAŞÖRTÜSÜ KULLANMIŞ

Adana Valiliği otoparkına bıraktığı bomba yüklü aracı, uzaktan kumandayla patlatıp kaçan 'Hejer' kod adlı terörist Çiçek Karabulut'un cenazesinin Mardin'de kimsesizler mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.
Adana Valiliği'ne 24 Kasım 2016'da gelen PKK'lı terörist Çiçek Karabulut, 33 KKP 24 plakalı bomba yüklü aracı valilik bahçesindeki açık otoparka bıraktıktan sonra, taksiye binip kaçarken uzaktan kumanda ile bombayı patlattı. 2 kişinin şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist, kaçarken bindiği taksinin güvenlik kamerasından saptandı. Dikkat çekmemek için başörtüsü takan ve Suriye'ye geçtiği değerlendirilen 'Hejer' kod adlı Çiçek Karabulut'un, 13 Kasım'da Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda öldürüldüğü ortaya çıktı.
Parmak izinden kimliği saptanan Karabulut'un cenazesine yasal sürede ailesi sahip çıkmayınca Cumhuriyet savcısının izniyle 29 Kasım'da Mardin'de kimsesizler mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.

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