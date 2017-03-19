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19 Mart 2017 Pazar 09:17

Adana'da 'Aranan şahıs' operasyonu; 130 adrese baskın

Adana polisi sabaha karşı 130 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Poliste arama kaydı bulunan 39 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 'Aranan şahıs' operasyonu; 130 adrese baskın
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Adana'da 'Aranan şahıs' operasyonu; 130 adrese baskın


Adana'da polisin şafak vakti 130 adrese eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda aranan 39 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri değişik suçlardan aranan şahısların yerini tespit ederek bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Polis sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 130 adrese eş zamanlı özel harekat polisiyle birlikte operasyon yaptı.

Özel harekat polisi karşı konulacağı tahmin edilen adreslere uzun namlulu silahlarla girdi. Operasyonda kaçakçılık, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan 39 şüpheli yakalandı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Adanada Operasyon
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