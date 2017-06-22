﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Haziran 2017 Perşembe 07:20

Adana'da canlı bomba operasyonu; 7 DEAŞ'lı terörist gözaltında

Suriye'den Türkiye'ye saldırı için geldiği değerlendiren terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bombaların gizlendiği evler basılıyor

Adana'da canlı bomba operasyonu; 7 DEAŞ'lı terörist gözaltında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Adana'da canlı bomba operasyonu; 7 DEAŞ'lı terörist gözaltında



Türkiye'de kanlı eylemlere hazırlandığı istihbaratını alan polis, Adana'da canlı bomba operasyonu düzenledi. Adana Emniyet Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi oluşturduğu ve canlı bomba geldiği yönündeki istihbarat üzerine şafak vakti 250 polisle eve askın yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının hücre evi oluşturduğu istihbaratı geldi.

Polis bu istihbarata üzerine harekete geçerek bir süre DEAŞ militanlarını takibe aldı. Terör ekipleri teröristlerin hücre evine yüklü miktarda bomba ve silah getirdiği canlı bomba olacakları bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda operasyon planlandı. Terör ekipleri şafak vakti 15 zırhlı araç, özel harekat ile birlikte 250 polisle şafak vakti düğmeye bastı. Belirlenen adrese gelen polisler evin bulunduğu sokağı evin arkasına ve diğer iki sokağı abluka altına aldı. Özel harekat polisleri çelik kalkanlarla eve doğru yaklaşıp bir süre sora kapıları kırarak eve girdi. Polis evde bulunan 7 kişiye gözaltı işlemi yaparken çevrede özel harekat polisi de kuş uçurtmadı. Bu arada operasyona helikopterde havadan destek verdi. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra eve bomba imha ekipleri geldi. Evde bomba arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada polisler sokak başlarını uzun namlulu silahlarla tutmaya devam ederken sokağa giriş çıkışlar yasaklandı. Sabahleyin polisleri gören vatandaşlarda şok oldu. Polisin hücre evindeki çalışmaları devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Canlı Bomba
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta feci kaza: Hamile kadın ve iki çocuk can verdi Sivas'ta feci kaza: Hamile kadın ve iki çocuk...
Rontgenci sapığı mahalleli yakaladı Rontgenci sapığı mahalleli yakaladı
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar...
Adana'da 'Kız tavlama' videosu çeken Suriyeli böyle yakalandı Adana'da 'Kız tavlama' videosu çeken...
Ankara Yenimahalle'de servis kazası, 8 yaralı var Ankara Yenimahalle'de servis kazası, 8 yaralı...
Eruh'ta çatışma, korucu Abdurrahman Dündar şehit düştü Eruh'ta çatışma, korucu Abdurrahman Dündar...
Yukarı Çık

Sivas'ta feci kaza: Hamile kadın ve iki...
Şarkışla yakınlarında meydana gelen trafik kazasında TIR'la çarpışan otomobilde bulunan hamile bir...

Haberi Oku