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Adana'da kadın cinayeti: Ekmek bıçağıyla eşini katletti

Adana'da 28 yaşındaki Gamze İlhan, tartıştığı resmi nikahsız eşi Soner Uçku tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana'da kadın cinayeti: Ekmek bıçağıyla eşini katletti

Adana'da 28 yaşındaki Gamze İlhan, tartıştığı resmi nikahsız eşi Soner Uçku tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:45
Adana'da kadın cinayeti: Ekmek bıçağıyla eşini katletti

Adana'da kadın cinayeti: Ekmek bıçağıyla eşini katletti


Son Dakika Adana haberleri, Adana güne kadın cinayetiyle başladı. Gamze İlhan adlı genç kadın, imam nikaylı eşi tarafından ekmek bıçağıyla katledildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak'ta bulanan bir sitede meydana geldi. Bir çocukları olan  Soner Uçku ve  Gamze İlhan çifti,  henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Uçku, yatak odasındaki Gamze İlhan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Kanlar içinde yığılan kadın evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gamze İlhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Soner Uçku'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Son Güncelleme: 23.12.2017 04:51
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Son Dakika Adana Haberleri
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