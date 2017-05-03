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03 Mayıs 2017 Çarşamba 21:41

Adana'da katliam evi, 1 kadın 6 kişi ölü bulundu

Adana'da kız isteme yüzünden çıkan aile içi tartışmada 6 kişi öldürüldü. Katliam evinde polis kimlikleri tespit etmeye çalışıyor.

Adana'da katliam evi, 1 kadın 6 kişi ölü bulundu
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Adana'da katliam evi, 1 kadın 6 kişi ölü bulundu

Kız istemek için annesini babasını ve aile üyelerini çağıran bir kişi, çıkan tartışmada 6 kişiyi öldürdü.

Adana'da bir evden duyulan silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkunç görüntüyle karşılaştı. Polis, olayın aile içi tartışma olduğu şüphesi üzerinde duruyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde 6 kişi ölü bulundu.

Olay, bu akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren polis, 1'i kadın 6 kişinin silahla vurulmuş cesedi ile karşılaştı. Cinayetlerin işlendiği dairede 40 yaşlarında bir kişinin oturduğu ve kız istemek için ailesini çağırdığı öne sürüldü.

Olayın aile içerisinde kız isteme yüzünden çıkan tartışmadan kaynaklandığı yönünde araştırma yapan polis, ev sahibi zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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