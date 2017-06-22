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22 Haziran 2017 Perşembe 06:48

Adana'da 'Kız tavlama' videosu çeken Suriyeli böyle yakalandı

Adana'da parklarda oturan genç kızları taciz ederek videoya çeken Suriyeli'yi 'Adana Çevirme Radar' grubu üyeleri yakaladı.

Adana'da 'Kız tavlama' videosu çeken Suriyeli böyle yakalandı
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Adana'da 'Kız tavlama' videosu çeken Suriyeli böyle yakalandı


Ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli genç, Adana'da genç kızları taciz ederken, arkadaşlarına da bu anları video kaydı yaptırdı. 'Adana'da kızları böyle tavlıyorum' diyerek sosyal medyaya yükleyen Suriyeli tacizci, Sosyal Medya'da oldukça etkin olan ve kendilerine Adana Çevirme Radar grubu adını veren gençler tarafından yakalandı. 

Adana’da, kız tavlama videosu çekip internette yayımlayan Suriyeli uyruklu Muhammet Dimo, ‘Adana Çevirme Radar’ sosyal medya grubu üyeleri tarafından yakalandı. Suriye uyruklu Muhammet Dimo kendisi cep telefonuyla görüntüleyen sosyal kişi,” Tüm Türkiye’den özür diliyorum” dedi.
Olay, Seyhan İlçesi Merkez Parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye Uyruklu Muhammet Dimo, merkez parkta bulunan kadınları taciz etmeye başladı. Kadınlara taciz eden Dimo, arkadaşlarında o anları dakika dakika görüntüsünü çektirdi. Daha sonra Dimo bu videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı.

‘Vatandaşlar dedektif gibi buldu’

Söz konusu görüntüler, sosyal paylaşım sitesi ‘Facebook’ta kurulan; ‘Adana Çevirme Radar’ adlı toplulukta paylaşıldı. Kısa sürede büyük toplayan görüntülerde şahısın kimliği ve nerede çalıştığı, topluluk üyelerince adete ‘dedektiflik’ yapılarak bulundu.

‘Adana Çevirme Radar’ adlı toplulukta üyeler, Suriyeli şahsı cep telefonuyla görüntüledi. Suriyeli genç,” Tüm Türkiye’den özür diliyorum. Türk kızlarından özür diliyorum” dedi. Daha sonra Muhammet Dimo topluluk üyeleri tarafından darp edildi. 
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