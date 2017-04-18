Adana'da otomobilde infaz: Kan davası için öldürmüşler

SORGULARI SÜRÜYOR

Adana’da baba, oğlu ve torunun bulunduğu araca ateş açılması sonucu 1 kişi öldü 2 kişide yaralandı. Olayla ilgisi olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.Olay, Yüreğir ilçesi Karataş yolu Doğankent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,oğluve torunu(9) ileplakalı aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kişiler tarafından 4 araçla yolları kesildi. Araçtan inen kişilerce kaleşnikof ve tabanca ile araç kurun yağmuruna tuttu. Çok sayıda kurşun isabet alan araçta bulunanağır yaralandı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Müslüm Üzer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Üzer ve oğlu Hüseyin Üzer Balcalı Hastanesi’nde tedavi altına alındı.6 kişinin gözaltına alındığı saldırının, 10 ay önce Üzer ve Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki’ün öldürülmesiyle ilgili olacağını değerlendiriliyor. Olay’dan kısa süre sonra Adana Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, F.A (21),F.A (28), Z.A (26), R.A (29), C.M (26) ve Suriye uyruklu K.K (17) yakalandı. Yakalanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirilirken, buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Cinayet Büro polisleri, olay ilgili soruşturmayı derinleştirdi.