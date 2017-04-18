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18 Nisan 2017 Salı 04:55

Adana'da otomobilde infaz: Kan davası için öldürmüşler

Adana'da kan harekat halindeki otomobili uzun namlulu silahlarla tarayarak bir kişinin ölümüne iki kişinin yaralanmasına neden olan kanlı saldırının ardından 1'i Suriyeli 6 kişi gözaltında

Adana'da otomobilde infaz: Kan davası için öldürmüşler
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Adana'da otomobilde infaz: Kan davası için öldürmüşler

Son Dakika, Adana’da baba, oğlu ve torunun bulunduğu araca ateş açılması sonucu 1 kişi öldü 2 kişide yaralandı. Olayla ilgisi olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

 Adana Haberleri,Olay, Yüreğir ilçesi Karataş yolu Doğankent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Üzer, oğlu Orhan Özer ve torunu Hüseyin Özer (9) ile 01 DHR 78 plakalı aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kişiler tarafından 4 araçla yolları kesildi. Araçtan inen kişilerce kaleşnikof ve tabanca ile araç kurun yağmuruna tuttu. Çok sayıda kurşun isabet alan araçta bulunan Müslüm Üzer, Orhan Üzer ve Hüseyin Üzer ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Müslüm Üzer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Üzer ve oğlu Hüseyin Üzer Balcalı Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

SORGULARI SÜRÜYOR

6 kişinin gözaltına alındığı saldırının, 10 ay önce Üzer ve Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük’ün öldürülmesiyle ilgili olacağını değerlendiriliyor. Olay’dan kısa süre sonra Adana Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, F.A (21),F.A (28), Z.A (26), R.A (29), C.M (26) ve Suriye uyruklu K.K (17) yakalandı. Yakalanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirilirken, buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Cinayet Büro polisleri, olay ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
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