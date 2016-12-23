Adana'da plastik fabrikasında yangın: 10 itfaiye zor söndürdü

Adana-Mersin karayolu üzerindekia'ya aitadlı plastik fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.Fırın bölümünde çıktığı belirlenen yangın plastik malzemeleri tutuşturunca kısa sürede büyüdü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında binadan yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu.10 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sırasında 1 çalışan ise hafif şekilde yaralandı. Adı açıklanmayan işçi, götürüldüğü Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Plastik malzemelerin yoğunluğu nedeniyle yangını kontrol edilmeye çalışıyor.

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