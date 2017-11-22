Adana'da rehine kurtarma operasyonu; Polis binayı kuşattı



Adana'da Merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi evde bulunan bir erkek ve kadını rehin aldı.

Seyhan'da polis, bir kadın ile bir erkeği elinde silahla rehin tutan kişiyi eylemden vazgeçirmeye çalışıyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis timleri 3 katlı binanın 2'nci katında 2 kişiyi rehin tutan kişiyi vazgeçirmek için harekete geçti. Bölgeye ayrıca çok sayıda özel harekat timi ve sağlık ekibi sevkedildi.