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Adana'da rehine kurtarma operasyonu; Polis binayı kuşattı

Adana polisi elinde silahla bir evde iki kişiyi rehin tutan şahsı ikna etmeye çalışıyor. Seyhan'da 3 katlı bir evde devam eden operasyonda çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Adana'da rehine kurtarma operasyonu; Polis binayı kuşattı

Adana polisi elinde silahla bir evde iki kişiyi rehin tutan şahsı ikna etmeye çalışıyor. Seyhan'da 3 katlı bir evde devam eden operasyonda çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 08:43
Adana'da rehine kurtarma operasyonu; Polis binayı kuşattı

Adana'da rehine kurtarma operasyonu; Polis binayı kuşattı


Adana'da Merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi evde bulunan bir erkek ve kadını rehin aldı.


Seyhan'da polis, bir kadın ile bir erkeği elinde silahla rehin tutan kişiyi eylemden vazgeçirmeye çalışıyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis timleri 3 katlı binanın 2'nci katında 2 kişiyi rehin tutan kişiyi vazgeçirmek için harekete geçti. Bölgeye ayrıca çok sayıda özel harekat timi ve sağlık ekibi sevkedildi.

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