Adana'da Suriyeli gerginliği, Suriyeli'lere polise saldırı

Bir grup mahalleli ile Suriyeli arasında çıkan gerginlik akşam saatlerinde bıçaklı sopalı saldırıya döndü. Öfkeli vatandaşlar daha sonra olayları önlemeye çalışan polise de saldırdı. Saldırganları özel harekat polisleri dağıttı. Son Dakika Adana

Adana'da bir grup mahalleli ile Suriyeli aile arasında bıçaklı sopalı kavgada 2 Suriyeli yaralandı. Polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken, mahalleli polislere saldırdı.

Son Dakika Seyhan

Olay, Seyhan İlçesi Hanedan Mahallesi Kocavezir Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, mahalleli ile Suriyeli aile arasında gündüz saatlerinde kavga çıktı.

Vatandaşların araya girmesiyle bir grup mahalleli ve Suriyeli aile arasında sükûnet sağlandı. Ancak akşam saatlerinde, mahalleli ve Suriyeli aile arasında tekrardan tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 100 kişi olan mahalleli Suriyeli ailenin evine baskın düzenledi. Suriyeli ailenin evine giren mahalleli iki Suriyeli uyruklu vatandaşı öldüresiye sopayla dövdü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi

'Mahalleli polise saldırdı'

Şehirde adeta kırmızı alarm verilirken, çok sayıda polis ve Özel Harekat ekipleri olay mahalline sevk edildi. Polis kavgayı ayırmak isterken, öfkeli kalabalık polisi hedef alarak saldırdı. Bunun üzerine motorize Yunus ekipleri biber gazı kullanarak öfkeli kalabalığı savurdu. Öfkeli kabalık buna rağmen polislere direnerek saldırmaya devam etti. Özel Hareket polisleri, öfkeli kalabalığı müdahalede bulunarak kalabalığı dağıttı.

Kalabalığın dağılmasıyla, mahalleye gelen ambulans ekipleri evlerinin içerisinde öldüresiye sopayla darp edilen Suriye uyruklu Muhammet Melehafçı (37) ve Mahmut Melehafçı (34) Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafalarında darp edilen iki kardeşin tedavisi devam ediyor.