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Adana polisi ve MİT yakaladı: PKK katliam saldırısı yapacaktı

Son operasyonlarla çok sayıda yöneticisi öldürülen PKK'nın, Adana, Mersin ve Osmaniye'ye yolladığı bombacısı MİT operasyonuyla yakalandı. Yakalanan teröristin İstanbul ve Adana gibi büyük şehirlerde kamu binalarına katliam saldırısı düzenleyeceği ortaya çıktı.

Adana polisi ve MİT yakaladı: PKK katliam saldırısı yapacaktı

Son operasyonlarla çok sayıda yöneticisi öldürülen PKK'nın, Adana, Mersin ve Osmaniye'ye yolladığı bombacısı MİT operasyonuyla yakalandı. Yakalanan teröristin İstanbul ve Adana gibi büyük şehirlerde kamu binalarına katliam saldırısı düzenleyeceği ortaya çıktı.

30 Kasım 2017 Perşembe 09:39
Adana polisi ve MİT yakaladı: PKK katliam saldırısı yapacaktı

Adana polisi ve MİT yakaladı: PKK katliam saldırısı yapacaktı

İstanbul başta olmak üzere Mersin, Adana ve Osmaniye'de kamu binalarına katliam saldırısı düzenlemeye hazırlanan terörist MİT ve Adana polisinin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı.


Terör örgütü PKK'nın kamu binalarına yönelik kanlı saldırılara hazırlandığı ortaya çıktı. MİT ve Adana polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan teröristin Adana, Mersin ve Osmaniye'ye sözde bölge sorumlusu olarak gönderildiği belirlendi.


Adana polisi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ortak yaptığı operasyonda İstanbul, Adana ve Diyabakır'ı kana bulamak isteyen PKK'lı terörist ile ona yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Adana Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in yapmış olduğu ortak çalışmada S.D. isimli bölücü terör örgütü PKK mensubunun Adana'ya gelerek 27 Kasım'da kamu binaları, havalimanı ya da polis noktalarına bombalı eylem yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgiyi değerlendiren MİT ve polis ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yanında Mersin sorumlusu Y.B'nin de bulunduğu S.D.'nin Mersin, Osmaniye ve Adana sorumlusu olarak atandığı ve büyük bir eylem yapacağı tespit edildi. İki teröristi takibe alan polis, zanlıları eylem hazırlığı yaparken 10 gün önce yakaladı.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'I KANA BULAYACAKTI

Polisin yaptığı çalışmalarda S.D'nin parmak izinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da içinde 4.5 kilo patlayıcı ile toprağa gömülü halde ele geçirilen malzemede çıktığı belirlendi. Ayrıca zanlının Diyarbakır'da 4 adet 25'er kiloluk çuvallar içinde bulunan bomba yapımında kullanılan sodyum, klorat maddesinin üzerinde de parmak izi çıktı. Zanlının bu nedenle İstanbul ve Diyarbakır'da aranması olduğu, Şırnak'ta da bir eyleme karıştığı tespit edildi. Zanlılar, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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