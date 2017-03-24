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24 Mart 2017 Cuma 18:27

Adana polisine bombalı tuzak kuran teröristler yakalandı

Adana polisine Nevruz kutlamaları sırasında bombalı tuzak kuran PKK'lı teröristler yakalandı. Kutlamaları kana bulamak isteyen teröristlerin polisi tuzağa çekmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Adana polisine bombalı tuzak kuran teröristler yakalandı
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Adana polisine bombalı tuzak kuran teröristler yakalandı

Adana'da nevruz kutlamalarını bahane ederek korsan gösteri düzenleyip, müdaheleye gelen güvenlik güçlerine de molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcıile saldırı planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Uğur K. ile Hakim B. tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bazı grupların nevruz bahanesi ile merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde korsan gösteri yapmayı planladıklarını belirledi. Polis, 16 Mart'ta gerçekleştirdiği operasyonla, korsan gösterileri organize edip, müdahaleye gelen güvenlik güçlerine de el yapımı patlayıcı ve molotof kokteyli ile saldırı hazırlığı yapan Uğur K., Hakim B. ile Hamdi Ç. ile kimliği açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların EYP hazırladıkları boş binada arama yapan polis, malzemeler ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü'nde 8 gün boyunca sorgulanan 4 zanlı PKK Terör Örgütü Üyeliği suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Uğur K. ile Hakim B. tutuklanırken, Hamdi Ç. ve kimliği açıklanmayan bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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