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12 Haziran 2017 Pazartesi 16:39

Adana Sarıçam'da öfkeli vatandaş belediyeyi bastı

Adana'nın merkez Sarıçam İlçe Belediyesi'nde silahlı bir kişi, 3 vatandaşı rehin aldı. Ardından şüpheli ikna edilerek bir süre sonra gözaltına alındı.

Adana Sarıçam'da öfkeli vatandaş belediyeyi bastı
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Adana Sarıçam'da öfkeli vatandaş belediyeyi bastı


Adana'nın merkez Sarıçam İlçe Belediyesi'nde silahlı bir kişi, 3 vatandaşı rehin aldı. Ardından şüpheli ikna edilerek bir süre sonra gözaltına alındı.
Belediyenin hisse sahibi olduğu bir arsa satışından kaynaklı meydana geldiği değerlendirilen olayın duyulmasıyla çok sayıda polis, belediye hizmet binasına geldi. Çelik yelekleriyle önlem alan polisler, binayı da boşalttı. Belediye binasının ön ve arka kısmında bulunan otoparklardaki araçlar da dışarıya çıkartıldı. Şüpheli ardından ekna edilerek gözaltına alındı.
 
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