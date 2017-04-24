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24 Nisan 2017 Pazartesi 17:08

Adil Öksüz'ün baldızı da ByLock'çu çıktı

Sakarya'da, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, Bylock kullandığının tespit edilmesi üzerine, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adil Öksüz'ün baldızı da ByLock'çu çıktı
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Adil Öksüz'ün baldızı da ByLock'çu çıktı


Sakarya'da, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, Bylock kullandığının tespit edilmesi üzerine, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Şuçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz’ün daha önce gözaltına alınıp adli kontrol ile serbest bırakılan baldızı Emine Şennur Şen'in Bylock kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine Emine Şennur Şen, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen Emine Şennur Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskiden öğretmenlik yaptığı öğrenilen Emine Şennur Şen'in FETÖ soruşturmasında tutuklanan gazeteci Erdal Şen'in eşi olduğu belirtildi.
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Anahtar Kelimeler
Emine Şennur ŞenByLock
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