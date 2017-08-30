Adıyaman'da askeri araca bombalı saldırı



Adıyaman Çelikhan karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi. Saldırı sırasında ölü ya da yaralı hakkında henüz bilgi yok.

Adıyaman'da, askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi.



Olay, saat: 17.30 sıralarında Adıyaman- Çelikhan karayolunun 12'nci kilometresindeki Kuyucak yol ayrımında meydana geldi.

Menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patladı. Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü ile sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen mayın uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Malatya karayolu 15’inci kilometresi, Ormaniçi köyü mevkiinde kirpi tipi askeri aracın geçişi esnasında terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda ölü ve yaralı bulunmazken, askeri araçta herhangi bir hasar olmadı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Arama sırasında terör örgütü tarafından kullandığı tahmin edilen bazı yaşam malzemeleri bulundu. Bölgede arazi tarama ve operasyon devam ediyor

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