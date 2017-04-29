Adıyaman ve Haftanin'de operasyon; 14 terörist öldürüldü

ADIYAMAN'DA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda gün içinde çıkan çatışmalarda 14 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. Sinat-Haftanin bölgesinde 6, Adıyaman kırsalında 8 olmak üzere eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildiTürk Silahlı Kuvvetlerince, Adıyaman kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği, eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerince, bu sabah 07.10-07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalına ve 08.31-09.27 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği, Sinat-Haftanin bölgesinde 6, Adıyaman kırsalında 8 olmak üzere eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.Çamyurdu ve Yazıbaşı köyü çevresinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu istihbaratını alan güvenlik güçleri, sabaha karşı operasyon başlattı.Kırsal alanda sürdürülen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamyurdu-Yazıbaşı kırsal bölgesindeki alanda tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının, güvenlik kuvvetlerinin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili gelişmelerin ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.