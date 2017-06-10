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10 Haziran 2017 Cumartesi 08:24

Af Örgütü Türkiye Başkanı FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de, FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu 6 avukat tutuklandı.

Af Örgütü Türkiye Başkanı FETÖ'den tutuklandı
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Af Örgütü Türkiye Başkanı FETÖ'den tutuklandı



İzmir'de, FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 avukattan aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu 6 avukat tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün avukat yapılanmasına geçen Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 22 avukat gözaltına alındı. Örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları da belirlenen 22 avukattan, aralarında Taner Kılıç'ın da bulunduğu 9 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 avukat çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Taner Kılıç'ın, 2002 yılından beri çeşitli dönemlerde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda yer aldığı, 2014 yılından bu yana da başkanlığını yürüttüğü belirlendi.

 
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