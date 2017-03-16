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16 Mart 2017 Perşembe 21:59

Afganlı kasap, karısını doğrayıp toprağa gömmüş

Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan kökenli kasap Balıkesir'de dehşet saçtı.

Afganlı kasap, karısını doğrayıp toprağa gömmüş
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Afganlı kasap, karısını doğrayıp toprağa gömmüş



Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen 34 yaşındaki Rahim Özbek'in, 5 ay önce eşi 38 yaşındaki Hayriye Özbek'i öldürüp cesedi parçalara ayırarak gömdüğü ortaya çıktı.
Olay, geçen Ekim ayında Alihikmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'de yaşayan Afganistan uyruklu 4 çocuk annesi Hayriye Özbek, 5 ay önce ortadan kayboldu. İki haftada bir Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelerek imza atması gereken kadının imza atmadığını belirledi. Polis, başlattığı soruşturma kapsamında Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla gelen eşi Rahim Özbek'e ulaştı. Rahim Özbek, polise eşinin çocuklarını da bırakıp kaçtığını söyledi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Özbek çiftinin çocukları ile de görüştükten sonra davranışlarından şüphelendiği baba Rahim Özbek'i gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Rahim Özbek, eşini evde demir sopayla kafasına vurarak öldürdüğünü, ardından cesedi parçalayarak Kepsut Yolu'nda bulunan Alihikmetpaşa Spor Tesisleri yakınlarındaki sazlıklarla kaplı dere yatağına gömdüğünü itiraf etti.
Polis, bugün Rahim Özbek'in yer göstermesiyle parçalara ayrılan kadının cesedini buldu. Dalgıçlar, sazlıkta gömülü olan cesede ait kemik parçalarını sudan çıkartırken Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de olay yerine giderek çalışmaları takip etti. Cinayet zanlısı Katil Rahim Özbek'in emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 
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