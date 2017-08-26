Afrin'de PKK - PYD mevzileri gece yarısı vuruldu

Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması içinde Türkiye sınırında oluşturulan mevziler sabaha karşı vuruldu.

TSK, terör örgütü PYD'nin Afrin'deki mevzilerini ateş altına aldı. Kilis'in sınır hattındaki karakollardan obüslerle terör örgütünün Suriye'deki uzantısı PYD'nin Afrin'deki mevzileri vuruldu. Top sesleri, Kilis kent merkezinden de duyuldu. Afrin kırsalı ve Marenez bölgesinde PYD mevzilerine çok sayıda atış yapıldı. ÖSO'ya bağlı birlikler de karadan PYD'ye yönelik operasyon başlattı. Azez kırsalında ÖSO ile terör örgütü üyeleri arasında çatışma yaşandı.

SINIR HATTINA SEVKİYAT YAPILDI

Kilis sınır hattında güvenlik önlemleri arttırılırken karakollara askeri sevkiyat yapıldı.

Çevre illerden getirilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcıları Kilis'teki sınır birliklerinde konuşlandırıldı. 6 obüs 4 zırhlı personel taşıyıcı sınır hattındaki karakollara noktalara sevk edildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları ve M 114 kariyer sevk edildi.

FIRTINA OBÜSLER YERLEŞTİRİLDİ

TIR'ların üzerine konulan fırtına obüsleri ile M 114 kariyerlerden oluşan 10 araçlık konvoy terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi. Fırtına obüsleri ile M 114 kariyerler 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi.