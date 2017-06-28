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28 Haziran 2017 Çarşamba 01:15

Afrin'de PYD hedefleri vuruldu: Ağır silahlar konuştu

Askeri kaynaklardan gelen ilk açıklamada, "PYD Afrin'den birliklerimize ateş açtı. PYD'nin açtığı ateşe misliyle karşılık verildi" denildi.

Afrin'de PYD hedefleri vuruldu: Ağır silahlar konuştu
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Afrin'de PYD hedefleri vuruldu: Ağır silahlar konuştu

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD mevzilerinden Türkiye'ye açılan ateş, sınırda tansiyonu yükseltti. Askeri kaynaklar, 'Afrin'den birliklerimize ateş açtı. PYD'nin açtığı ateşe misliyle karşılık verildi' açıklamasındaa bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinden, terör örgütü PYD'nin birliklerimize ateş açması sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildiği duyuruldu.

20 KADAR TOP ATIŞI YAPILDI

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'ye karşı harekete geçti.
Türkiye Kilis kentinde sınırdan YPG'nin elindeki Afrin kenti kırsalındaki örgütün mevzilerini obüs toplarıyla bombalıyor. Türkiye bombardımanı saat 22:30 sularında başlatırken, şimdiye kadar 20 civarında top atışının gerçekleştiği öğrenildi.

Türkiye, Afrin'e bağlı Kestelcindo, Menaz, Şero, Malikiye ve Eyndakka bölgesindeki YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombalarken, YPG ise havan toplarıyla karşılık veriyor.

Türkiye'nin obüs toplarıyla yaptığı bombalamanın YPG'nin Afrin kırsalındaki savunmasını kırmayı amaçladığı belirtilirken, TSK ve ÖSO'nun Afrin'e bağlı Telrıfat ve Minig Askeri Üssü'ne yönelik yapacağı operasyonun ise çok yakında başlayacağı ifade ediliyor. Türkiye ve ÖSO yapacağı operasyon kapsamında Suriye içerisinde ve sınırda yoğun bir askeri sevkiyat yapıyor. Minig Askeri Üssü Afrin kentine 15 kilometre yakınlıkta bulunuyor ve büyük bir stratejik öneme sahip.

Askeri kaynaklardan gelen ilk açıklamada, "PYD Afrin'den birliklerimize ateş açtı. PYD'nin açtığı ateşe misliyle karşılık verildi" denildi. KAYNAK: Sputniknew
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