Afrin'de PYD hedefleri vuruldu: Ağır silahlar konuştu

20 KADAR TOP ATIŞI YAPILDI

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD mevzilerinden Türkiye'ye açılan ateş, sınırda tansiyonu yükseltti. Askeri kaynaklar, 'Afrin'den birliklerimize ateş açtı. PYD'nin açtığı ateşe misliyle karşılık verildi' açıklamasındaa bulundu.Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinden, terör örgütü PYD'nin birliklerimize ateş açması sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildiği duyuruldu.ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'ye karşı harekete geçti.Türkiye Kilis kentinde sınırdan YPG'nin elindeki Afrin kenti kırsalındaki örgütün mevzilerini obüs toplarıyla bombalıyor. Türkiye bombardımanı saat 22:30 sularında başlatırken, şimdiye kadar 20 civarında top atışının gerçekleştiği öğrenildi.Türkiye,'e bağlıvebölgesindeki YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombalarken, YPG ise havan toplarıyla karşılık veriyor.Türkiye'nin obüs toplarıyla yaptığı bombalamanın YPG'nin Afrin kırsalındaki savunmasını kırmayı amaçladığı belirtilirken,ve'nun'e bağlıve'ne yönelik yapacağı operasyonun ise çok yakında başlayacağı ifade ediliyor. Türkiye ve ÖSO yapacağı operasyon kapsamında Suriye içerisinde ve sınırda yoğun bir askeri sevkiyat yapıyor. Minig Askeri Üssü Afrin kentine 15 kilometre yakınlıkta bulunuyor ve büyük bir stratejik öneme sahip.Askeri kaynaklardan gelen ilk açıklamada, "PYD Afrin'den birliklerimize ateş açtı. PYD'nin açtığı ateşe misliyle karşılık verildi" denildi.