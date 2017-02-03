Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklandı

HSYK 2.Dairesi tarafından Byloock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle önceki gün açığa alınan 7 hakim arasında bulunan Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fettullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLoock kullanan ve önceki gün açığa alınan yargı içerisindeki isimler şunlardı.Kırşehir Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy,Bursa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş,Konya Bölge İdare Mahkemesi üyesi Nurullah Çelik,Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen,Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu,Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Muharrem Yılmaz ve Safranbolu Cumhuriyet Savcısı Alper Zeki Görel.
Açığa alınan hakimlerden Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ByLoock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı.İstanbu’a getirilen fahrettin Baş savcılık işlemleri ardından silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgusu yapılan Fahrettin baş atılı suçlama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sabah’ın haberine göre tutuklanan 30 yıllık hakim olduğu öğrenilen Fahrettin baş sosyal medya hesabından 15 Temmuz sonrası Fettullahçı terör Örgütü’nü eleştiren paylaşımlar yaptığı görüldü.Fahrettin Baş’ın sosyal medyada şunları yazması dikkat öekti.”FETÖ denen hain örgüt bir neslin hayatını heba etti,bitirdi.İnsanların birbirine olan güvenini yok etti.Allah’da bunları kahretsin.”