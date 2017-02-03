GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Şubat 2017 Cuma 10:56

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklandı

  HSYK 2.Dairesi tarafından Byloock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle önceki gün açığa alınan 7 hakim arasında bulunan Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklandı

   HSYK 2.Dairesi tarafından Byloock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle önceki gün açığa alınan 7 hakim arasında bulunan Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
   Fettullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLoock kullanan ve önceki gün açığa alınan yargı içerisindeki  isimler şunlardı.Kırşehir Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy,Bursa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş,Konya Bölge İdare Mahkemesi üyesi Nurullah Çelik,Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen,Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu,Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Muharrem Yılmaz ve Safranbolu Cumhuriyet Savcısı Alper Zeki Görel.
  Açığa alınan hakimlerden Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ByLoock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı.İstanbu’a getirilen fahrettin Baş savcılık işlemleri ardından silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgusu yapılan Fahrettin baş atılı suçlama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
   Sabah’ın haberine göre tutuklanan 30 yıllık hakim olduğu öğrenilen Fahrettin baş sosyal medya hesabından 15 Temmuz sonrası Fettullahçı terör Örgütü’nü eleştiren paylaşımlar yaptığı görüldü.Fahrettin Baş’ın sosyal medyada şunları yazması dikkat öekti.”FETÖ denen hain örgüt bir neslin hayatını heba etti,bitirdi.İnsanların birbirine olan güvenini yok etti.Allah’da bunları kahretsin.”
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi BaşkanıFahrettin Baş
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da bonzai dehşeti, 4 genç can verdi Bursa'da bonzai dehşeti, 4 genç can verdi
Osmaniye'de mide bulunadır olay: Anne kızının.... Osmaniye'de mide bulunadır olay: Anne kızının....
Facebook üstünden kadınlara fuhuş tuzağı kurmuşlar Facebook üstünden kadınlara fuhuş tuzağı kurmuşlar
El Bab'ta DEAŞ'in valisi öldürüldü El Bab'ta DEAŞ'in valisi öldürüldü
İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon
Servis aracı metrobüse çarpttı Servis aracı metrobüse çarpttı
Yukarı Çık

Bursa'da bonzai dehşeti, 4 genç can verdi
Bursa'da dün geceden bu yana uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettikleri iddia edilen kişi sayısı...

Haberi Oku