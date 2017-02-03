Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklandı

HSYK 2.Dairesi tarafından Byloock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle önceki gün açığa alınan 7 hakim arasında bulunan Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.