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18 Nisan 2017 Salı 20:47

Ağrı'da bombalı tuzak, 1 şehit var

PKK'lı teröristler Ağrı'da el yapımı patlayıcıyla tuzaklanmış bombayı infilak ettirdi: 1 şehit

Ağrı'da bombalı tuzak, 1 şehit var
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Ağrı'da bombalı tuzak, 1 şehit var

PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada yaralanan asker şehit oldu
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gürbulak mevkiinde mayın taraması sırasında PKK'lı teröristler, el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Patlamada ağır yaralanan asker tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.
Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gürbulak mevki Karaburun köyü yakınlarında askerlerin yolda mayın taraması yaptığı sırada el yapımı patlayıcı PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye birlik sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, yaralı asker Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan uzman onbaşı şehit oldu. Şehit askerin Van Erciş nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.
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