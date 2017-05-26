Ağrı'da operasyon; 29 PKK'lı terörist öldürüldü

Van Çaldıran yolu çevresinde yoğunlaşan operasyonlarda 29 PKK'lı terörist öldürüldü..Ağrı Valiliği, Van-Çaldıran yolu üzerinde 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Van-Çaldıran yolu üzerinde Bölücü Terör Örgütü PKK'lı teröristler tarafından 3 tırın yakılması olayına müteakip bölgede operasyon düzenleyen Jandarma Özel Hareket Kuvvetlerimizce 29 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 3 Uzman Çavuşumuz ve 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Operasyonlarımız devam edecektir" denildi.

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