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Ahlaksız taksici, kandıramadığı turistin yüzüne tükürdü

Turistlerin korkulu rüyası haline gelen İstanbul Taksicilerinin terbiyesizliği güvenlik kameralarına yansıdı. Fazla para almaya çalıştığı kadın turist, oyuna gelmeyince, taksici kadın yolcuların yüzüne tükürdü.

Ahlaksız taksici, kandıramadığı turistin yüzüne tükürdü

Turistlerin korkulu rüyası haline gelen İstanbul Taksicilerinin terbiyesizliği güvenlik kameralarına yansıdı. Fazla para almaya çalıştığı kadın turist, oyuna gelmeyince, taksici kadın yolcuların yüzüne tükürdü.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:01
Ahlaksız taksici, kandıramadığı turistin yüzüne tükürdü

Ahlaksız taksici, kandıramadığı turistin yüzüne tükürdü


İstanbul'da taksicilerin neden olduğu rezalete bir yenisi daha eklendi. Taksim'den Galatasaray'a (Yürüyerek sadece 10 dakika) 44 Euro talep eden taksici, istediği parayı alamayınca ortaya çirkin görüntüler çıktı.

Taksim'den aldığı 3 turist kadın yolcuyu Galatasaray'a getiren taksicinin 44 Euro istediği öne sürüldü. Kadınlar tepki gösterince elindeki 50 lirayı aldığı kadının yüzüne tükürdüğü belirtilen taksici kameraya yansıdı.


Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz Çarşamba saat 11.10 sıralarında Beyoğlu Galatasaray'da meydana geldi. Taksim'den binen kadın yolcular Galatasaray'a geldi. Taksici kısa mesafe ücreti ödemeleri gereken turistlerden 44 Euro istedi. Kadınlar ise çok bularak 50 lira uzattı.
El frenini çekmeden taksiden hışımla inen taksici, aracın kayması üzerine tekrar araca bindi. Bu sırada kadın yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. El frenini çeken taksici yeniden araçtan indi. Kadının elinden parayı alan taksici kadının yüzüne tükürdü.
Para üstünü de vermeyen 34 TCR 99 plakalı taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın, turistlere yardımcı oldu. 2 kadın, taksiciden şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Taksici
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