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Aile faciası, Tıp fakültesi öğrencisi kalbinden bıçaklandı

Tokat Üniversitesi öğrencisi Hasan Atılır, annesi Fatma Atılırı'ı boğazından bıçaklarken, olayı duyan abisi Hasan Atılır'ın saldırısı sonucu öldü

Aile faciası, Tıp fakültesi öğrencisi kalbinden bıçaklandı

Tokat Üniversitesi öğrencisi Hasan Atılır, annesi Fatma Atılırı'ı boğazından bıçaklarken, olayı duyan abisi Hasan Atılır'ın saldırısı sonucu öldü

21 Ocak 2019 Pazartesi 08:33
Aile faciası, Tıp fakültesi öğrencisi kalbinden bıçaklandı

Aile faciası, Tıp fakültesi öğrencisi kalbinden bıçaklandı


Tokat'ta üniversite öğrencisi Hasan Atılır (22), tartıştığı annesi Fatma Atılır'ı (45) boğazından bıçakladı. Fatma Atılır yaralanırken, Hasan Atılır sesler üzerine koşarak gelen tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa Atılır'ı (20) kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi Sefa Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Fatma- Yalçın Atılır çiftinin 4 çocuğundan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan Atılır, mutfakta temizlik yapan annesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen Hasan Atılır, eline geçirdiği bıçağı annesinin boğazına dayadı. Çıkan arbede sırasında Fatma Atılır boğazından yaralandı.

DOKTOR OLACAKTI, AĞABEYİ ÖLDÜRDÜ

Evde diğer odada ders çalışan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Sefa Atılır, annesinin çığlıklarını duyunca, mutfağa koştu. Bu sırada Hasan Atılır, kendisine tepki gösteren kardeşine de bıçakla saldırdı. Sefa Atılır da kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma ile oğlu Sefa Atılır, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sefa Atılır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Fatma Atılır ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

SAVCILIK TARAFINDAN TUTUKLANDI

Kardeşini bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi ağabey sevk ediliği mahkemece tutuklandı.

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