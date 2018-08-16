AK Parti Van ekibi kaza geçirdi, 4 ölü 13 yaralı var



AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Van'dan yola çıkan delegeleri taşıyan otobüs kaza yaptı, 4 kişinin can verdiği kazada 13 yaralı var.

Van’dan AK Parti Kongresi'ne katılmak üzere Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Van’dan büyük kongre için Ankara'daki toplantısına gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle bir otomobil çarpıştı.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre otomobilde bulunanlardan 4’ü olay yerinde hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Çarpışma sonucu yaralananlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.