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AK Partili aday, evinin önünde öldürüldü

Şırnak Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Paksoy, PKK’lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu

AK Partili aday, evinin önünde öldürüldü

Şırnak Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Paksoy, PKK’lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu

01 Eylül 2017 Cuma 00:35
AK Partili aday, evinin önünde öldürüldü

AK Partili aday, evinin önünde öldürüldü

PKK'lı teröristlerin AK Partili siyasileri yönelik saldırısında bu kez hedef Uludere Belediye Başkanlığına adaylığını koyan Mehmet Paksoy oldu.

Şırnak Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Paksoy, PKK’lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesi Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde PKK’lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy, akşam saatlerinde Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Paksoy, çevredekiler tarafından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Paksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Son Güncelleme: 01.09.2017 00:52
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