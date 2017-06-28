AK Partili vekillere suikast için gelmişler

Şanlıurfa'da AK Parti yöneticileri ile polise yönelik suikast hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Yakalanan teröristlerle birlikte patlayıcı madde ile silahlar ele geçirildi.İHA'nın geçtiği bilgiye göre; Suikast düzenlenecek AK Partili yöneticiler arasında Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız'ın da olduğu öğrenildi. Bayram sabahı Suruç'a giden Yıldız'ın suikasta uğramaktan polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu son anda kurtulduğu belirtildi.İlçede askeri ve emniyet görevlileri ile AK Partili yöneticilere yönelik eylem planladığı bildirilen PKK/KCK üyesi 4 teröristin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün yakalanan teröristler olduğu belirtildi.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin müşterek çalışmaları sonucu operasyonun düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlçemizde, askeri ve emniyet görevlileriyle AK Partili yöneticilere yönelik eylem yapılacağına dair alınan bilgi üzerine söz konusu eylemle irtibatlı olan toplam dört şahıs yakalandı. Olayla ilgili yapılan aramalarda şahıslarla birlikte suikast olayında kullanılacağı değerlendirilen silahlar ve susturucu ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda ayrıca, hedef şahıslar ve güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcıyla yapılacağı değerlendirilen eylemde kullanılacağı mütalaa edilen düzenek ve patlayıcılar da ele geçirilmiştir."