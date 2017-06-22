AK Partili Yalova eski milletvekili Şükrü Önder'e FETÖ gözaltısı

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı " ByLock"u kullandığı tespit edilen eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 2002-2007 yıllarında Yalova Milletvekilliği yapan Şükrü Önder'i gözaltına aldığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ile 2002-2007 yıllarında Yalova milletvekilliği yapmış emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edilmesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında gözaltına alınmıştır."

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