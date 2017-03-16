Akdeniz açıklarında Türk gemisi battı

Türk bandıralı bir yük gemisi Libya açıklarında battı. Kazanın ardından yedi mürettebatın kayıp olduğu bildirildi.Libya deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, geminin bölgedeki şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle battığı öğrenildi. Libya’nın Misrata limanının birkaç mil açığında yardım çağrısında bulunan gemiden altı mürettebatın da sağ olarak kurtarıldığı ifade edildi.Türk bandıralı geminin mermer tozu taşıdığını ve radyoyla yardım çağrısında bulunduğu sırada kıyıdan 2-2,5 deniz mili açıkta olduğunu belirtildi.Kayıp denizcilerin bulunması için yapılan arama çalışmaların denizin çok dalgalı olmasından dolayı güçlükle yürütüldüğünü belirtildi.Öte yandan geminin işletmeci kuruluşu ise yaptığı yazılı açıklamada, Libya yetkilileri tarafından bildirilen kayıp ve kurtarılan denizci sayısını doğruladı.Batu Denizcilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “M/V Tınaztepe-S isimli Türk bayraklı gemimiz, Marmara adasından almış olduğu 3,120 ton mermer mıcırı yüküyle bugün sabah Türkiye saatiyle 08:00’de Misurata limanı demir sahasına ulaşmıştır. Şiddetli fırtına sebebiyle bugün saat 11:51’de geminin battığı bilgisine ulaşılmıştır. Şirket temsilcimizi olay yerine göndermeye çalışıyoruz. Vize sorunu çıkmazsa yarın Libya’da olacaktır. Kurtulan personelimizin tamamının sağlık durumu yerinde olduğu bilgisine ulaştık. Umut ediyoruz ki kayıp olan personelimize de bir an önce ulaşırız.”