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20 Ocak 2017 Cuma 20:02

Aksaray'da füze yapımında kullanılan saf alüminyum ele geçirildi

Aksaray polisinin bir fırına yaptığı operasyonda ele geçirilen 1 külçe saf alüminyumun piyasa değerinin 3.5 milyon TL olduğu ileri sürülüyor.

Aksaray'da füze yapımında kullanılan saf alüminyum ele geçirildi
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Aksaray'da füze yapımında kullanılan saf alüminyum ele geçirildi


Aksaray polisi, nükleer enerji santralleri, füze yapımı gibi stratejik alanlarda kullanılan saf alüminyum külçesi ele geçirdi.

Aksaray'da bir ekmek fırınına operasyon düzenleyen polis, nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 3,5 milyon TL değerinde 1 külçe saf alüminyum ele geçirdi.

Operasyon, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınına yapıldı. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 1 külçe saf alüminyum bulunduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde fırına operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda fırında didik didik arama yapan polis ekipleri odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 1 külçe 2,5 kilo ağırlığında saf alüminyum buldu.

Alüminyumun sahibinin fırında çalışan Y.Y. (34) olduğu tespit edilirken, fırın işçisi gözaltına alındı. 3,5 milyon TL değerinde olduğu belirlenen alüminyuma polis el koyarken, parçanın incelenmek üzere yetkili kurumlara gönderileceği öğrenildi.

 
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Saf Alüminyum
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