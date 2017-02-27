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27 Şubat 2017 Pazartesi 19:27

Alanya'da kedi katliamı: Rus vatandaşı gözaltında

Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 kedinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili bir Rus vatandaşı gözaltına alındı.

Alanya'da kedi katliamı: Rus vatandaşı gözaltında
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Alanya'da kedi katliamı: Rus vatandaşı gözaltında

Son Dakika Alanya, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 5 ayrı noktada yaşanan kedi ölümlerinin ardından kedilerin öldüğü yerlerde bulunan sitelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen hayvanseverler, şüpheli bir kişinin elinde poşetle dolaştığını fark edip, jandarmaya haber verdi.

Görüntüleri inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak aynı mahallede yerleşik yaşayan 53 yaşındaki Rus vatandaşı Valery V'yi tespit etti.

Mahallede gözaltına alınan şüphelinin, Mahmutlar Jandarma Karakolunda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde iki gün önce 5 farklı noktada zehirlenerek öldürülen 50'ye yakın kedi bulunmuş, toplu kedi ölümleriyle karşılaşan hayvanseverler ise kedi ölümlerin olduğu yerde toplanarak olaya tepki gösterdi.
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