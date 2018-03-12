Alanya'da vahşi cinayet: Eşini sokak ortasında öldürdü



Kadın cinayetleri yapılan tüm çalışmalara, alınan önlemlere, artırılan cezalara rağmen bir türlü önlenemiyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdıran şahıs intihar girişiminde bulundu. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, şahıs ise ağır yaralandı.



20 METRE İLERDE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Edinilen ilk bilgilire göre olay, Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Y., boşanmak üzere olduğu karısı Zehra Y.'nin çalıştığı eczaneye gelerek, konuşmak istedi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Hasan Y. ile konuşmayı istemeyen Zehra Y., eşinden gitmesini istedi.

Tartışmanın büyümesiyle Hasan Y. yanında getirdiği silahla eşine kurşun yağdırdı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Y. ise olayın meydana geldiği yerin 20 metre ilerisinde aynı silahla başına tek el ateş ederek intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Hasan Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen Zehra Y.'nin yakınları sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.