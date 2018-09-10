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Aldatan eşi ve sevgilisini evinde yarı çıplak yakaladı

Karısını evde yabancı bir adamla yarı çıplak yakalayan koca şaşkına döndü. Karısı Şenay U. ve aşığı Bayram A.'yı döven öfkeli koca, eşi hakkında boşanma davası açıyor.

Aldatan eşi ve sevgilisini evinde yarı çıplak yakaladı

Karısını evde yabancı bir adamla yarı çıplak yakalayan koca şaşkına döndü. Karısı Şenay U. ve aşığı Bayram A.'yı döven öfkeli koca, eşi hakkında boşanma davası açıyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:42
Aldatan eşi ve sevgilisini evinde yarı çıplak yakaladı

Aldatan eşi ve sevgilisini evinde yarı çıplak yakaladı


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Soner U. iddiaya göre kendisini aldattığını düşündüğü eşine, işe gittiğini söyleyerek evden çıktı. Evinin yanında gizlenen Soner U., evine giren Bayram A. ve eşi Şenay U.'yu döverek yaraladı.

Olay, Ereğli Kepez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Şenay U.'nun kendisini aldattığından şüphelenen Soner U. sabah işe gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. İşe gitmeyerek evinin yanında gizlenen Soner U., Bayram A.'nın eve girdiğini gördü. Soner U. evine girerek eşi ve üzeri çıplak olan Bayram A.'yı dövdü.

 Şenay U. ve Bayram A. aldıkları darbelerle yaralanırken, sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Polis, Soner U., Şenay U. ve Bayram A.'yı hastaneye götürdü. Soner U. hastaneden çıkan eşine, 'Artık seninle işim kalmadı' diye seslendi. Tedavileri tamamlanan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bayram A. üzeri çıplak şekilde karakola getirildi.
Soner ve Şenay U. çiftinin 6 yıldır evli oldukları ve 1 çocuklarının olduğu öğrenilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. 

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