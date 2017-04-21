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21 Nisan 2017 Cuma 20:47

Aldatan kadın yüzünden kan döküldü: Kocası eve geldi, bıçağı yedi

Manisa'da evde sevgilisini yatak odasında elbise dolabına saklayan evli kadın, kocası eve gelince panikledi. Kocasını gözü önünde bıçaklayan sevgilisine engel olmayan kadının neden olduğu olay hastanede bitti.

Aldatan kadın yüzünden kan döküldü: Kocası eve geldi, bıçağı yedi
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Aldatan kadın yüzünden kan döküldü; Kocası eve gelince, sevgilisini dolaba saklamış


Bir kamu kurumunda çalışan talihsiz koca, eşi ve sevgilisini yatak odasında uygunsuz şekilde yakaladı. Üstelik, eşinin sevgilisi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Manisa'da meydana gelen olay günün konusu oldu. Manisa'da aldatan eşin neden olduğu kanlı olayda, talihsiz koca, eşi ve eşinin sevgilisi bıçakla yaralandı. İşte haberin detayları.

KARISININ ŞÜPHELİ HAREKETLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Manisa'da devlet memuru koca öğle yemeği için döndüğü evde iddiaya göre eşini sevgilisi ile yakaladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın aktardığı bilgilere göre, yasak aşk ve bıçaklama olayı Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde yaşandı. Bir devlet kurumunda çalışan 35 yaşındaki Mustafa K., öğle yemeği için evine geldi. Mustafa K., 27 yaşındaki eşi Ayşenur K.'nin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine açtığı gardıropta iddiaya göre eşinin sevgilisi Halis A.'yı gördü. Yakalandığını anlayan sevgili, belinden çıkardığı bıçağı Mustafa K.'ye sapladı. Öfkeli koca, mutfağa koşarak kaptığı bıçakla önce eşinin sevgilisini göğsünden, sonra da eşini karın boşluğundan bıçakladı. Apartmandaki komşuları, kavga sesleri üzerine polis ve 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

KARISININ SEVGİLİSİN GARDROPTA BULDU

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken öfkeli kocanın ifadesinde "Eve girdiğimde eşimi yatak odasından telaşlı ve endişeli gördüm. Hareketlerinden şüphelendim sonra da kendisine 'Benden bir şey mi saklıyorsun?' diye sordum. O bana ‘Hayır senden neyi saklayayım ki' yanıtını verdi. Ben bir kez şüphelenmiştim, evin altını üstüne getirdim. Sevgilisini gardıropta yakalayınca kan beynime sıçradı" dediği öğrenildi.
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Aldatan Kadın
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