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02 Temmuz 2017 Pazar 23:54

Aldatan kocasını öldüren kadını, mahkeme serbest bıraktı

Aldatan kocanın ihaneti karşısında yıkılan genç kadının intikamı kötü oldu. Eşini, sevgilisinin evinde basan kadın, kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme S.H. adlı kadını serbest bıraktı.

Aldatan kocasını öldüren kadını, mahkeme serbest bıraktı
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Aldatan kocasını öldüren kadını, mahkeme serbest bıraktı


Konya'da kendisini aldattığını düşündüğü eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen S.H., Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine çıkarıldı. S.H., savcılıktaki sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece meydana gelmiş, Beyşehir'de ikamet eden S.H., başka bir kadınla ilişki yaşadığını düşündüğü eşi A.H. (28) ile Dalyan Mahallesi'ndeki bir dairede tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine eşini masa üzerinden aldığı meyve bıçağıyla kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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