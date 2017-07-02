Aldatan kocasını öldüren kadını, mahkeme serbest bıraktı

Konya'da kendisini aldattığını düşündüğü eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıKonya'nın Beyşehir ilçesinde, eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.İHA'nın haberine göre eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen S.H., Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine çıkarıldı. S.H., savcılıktaki sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.Olay, dün gece meydana gelmiş, Beyşehir'de ikamet eden S.H., başka bir kadınla ilişki yaşadığını düşündüğü eşi A.H. (28) ile Dalyan Mahallesi'ndeki bir dairede tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine eşini masa üzerinden aldığı meyve bıçağıyla kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı.