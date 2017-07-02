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02 Temmuz 2017 Pazar 07:33

Aldatılan kadının intikamı acı oldu...

10 yıllık kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadının intikamı hastanede bitti. Kocasının makatına sandalye bacağı sokan kadın kendini 'Fantazi yapıyorduk' diye savundu.

Aldatılan kadının intikamı acı oldu...
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Aldatan kocadan öyle bir intikam aldı ki!


Aldatılan kadının intikamı Konya'da günün konusu oldu. İddiaya göre Konya’da S.M., 10 yıllık kocası Ş.M.’nin kendisini aldattığı düşüncesiyle içtiği suya uyku ilacı koydu. Derin uykuya dalan kocasının makatına sandalye bacağı soktu. Hastaneye makatında sandalye bacağıyla kaldırılan talihsiz koca Ş.M. yoğun bakımda

İNTİKAM PLANI YAPTI

Konya’nın Selçuklu İlçesi’nde yaşayan S.M. (34) iddiaya göre kendisini sürekli aldatan 10 yıllık kocası Ş.M.’den intikam almayı kafasına koydu. S.M. iddialara göre, geçen hafta eşinin içtiği çaya uyku ilacı kattı.

Edinilen bilgiye göre kadın, önceden hazırladığı sandalye bacağını derin uykuya dalan eşinin makatına soktu. S.M. bir süre sonra bacağı çıkarmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekipleri gördükleri karşısında yaşadıkları kısa süreli şokun ardından talihsiz adamı makatında sandalye bacağıyla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından sandalye bacağı çıkarılırken, iç organları zarar gören Ş.M. yoğun bakıma alındı.

İLK İFADESİNDE FANTAZİ YAPIYORDUK DEDİ

S.M. adlı kadın polise çelişkili ifadeler verdi. Önce “Fantezi yapıyorduk” diyen kadının ikinci ifadesinde eşinin kendisini sürekli aldattığını ve son aldatılma olayının ardından intikam almak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Olayın gerçek nedeni ise Ş.M.’nin sağlığına kavuştuktan sonra alınacak ifadesiyle netlik kazanacak. Ş.M.’nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken eşi başında bekliyor. KAYNAK GAZETE HABER TÜRK
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