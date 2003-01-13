Alfa Menkul Değerleri batıran sosyetik dolandırıcıya ceza

ALEMDAR AİLESİNİN HESABINI DA BOŞALTMIŞ

ABD HIRSIZLARIN GÖZDE ÜLKESİ

O PARA ANNESİ VE BABASINA YAR OLMADI

Türkiye'nin bir zamanlar en büyük aracı finans şirketlerinden biri olarak öne çıkan'in hesabını zimmetine geçirerek Amerika'ya kaçanve ailesi aradan geçen 10 yıl sonra tazminat cezasına çarptırıldı. Amerika'da yaşadığı için mahkemelere gelmeyen Fenerci'nin ölen annesi ve babasının mirasçıları da tazminat ödemeye mahkum edildi.Alfa Menkul Değerler’de genel müdür sekreterliği yaparken 2003 yılında milyonlarca lirayı ailesinin hesabına geçiren Billur Fenerci, ortadan kaybolmuş, şirket ve polis yolsuzluktan sorumlu tuttuğu genç sekreteri her yerde aramaya başlamışytı.Bir dönem Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından olan’de genel müdür sekreterliği yaptığı 2003 yılında milyonlarca lirayı ailesinin zimmetine geçiren, daha sonra da Amerika'ya kaçan, 10 yıl sonra 555 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.Billur Fenerci, 1996-2003 yılları arasında çalıştığı şirkette eşiile annesive babası’ın adına hesap açtı. Diğer müşteri hesaplarındaki paraları eşi ile anne-babasının hesaplarına aktaran Fenerci’nin şirketin en büyük müşterilerinden biri olan Enka Holding’in ortağı Ayşe Verda Gülçelik ile Ayşegül Karadeniz’in hesabını büyük ölçüde boşalttığı belirlendi.13 Ocak 2003’te izinsiz işe gelmeyen’nin, eşi ve kızı ile birlikte New York’a kaçtığı ortaya çıktı. Müşterilerin şikâyeti üzerine haklarında dava açılaniçin gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Alfa Menkul Değerler şirketi, müşterilerine 423 bin TL tazminat ödedi.SPK, şirketin faaliyetini 2 ay geçici olarak durdurdu.babasıeşi, annesikardeşive’a 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Dava devam ederken 2007’de2013’te iseldü.2010’da mahkeme kararıyla iflas etti. 10 yıl sonra önceki gün Alfa Menkul Değerler’in açtığı tazminat davasında karar alan mahkeme, Billur Fenerci ile eşi Oğuzhan Fenerci ve ölen anne-babasının mirasçısı Volkan Alemdar’ın 555 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Fenerci ailesinin hâlâ ABD’de olduğu bildirildi.