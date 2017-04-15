Ali Bülbül, Kız arkadaşıyla geldiği hastanede kayboldu

100 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

‘KREDİ KARTINDAN HARCAMA YAPMAMIŞ’

‘AŞK KARIN DOYURMUYORMUŞ’

Beykoz'da bir hastaneye MR çektirmek için kız arkadaşıyla birlikte gelenkayıplara karıştı. Bülbül ailesi perişan. Kayıp genç için para ödülü kondu. Ancak uyuşturucu kurbanı Ali Bülbül'ün acı haberi dün akşam saatlerinde geldi. İstanbul Beykoz’da, hastaneye gittikten sonra kaybolan Ali Bülbül'ün cesedini babası teşhis etti.İstanbul Beykoz’da, MR çektirecek olan kız arkadaşıyla hastaneye giden, ortadan kayboldu. Polis, güvenlik kameralarını inceledi ancak Bülbül’ün hastaneden çıktığına dair görüntü tespit edemedi. Babaoğlunu bulana 100 bin TL para ödülü vereceğini söyledi.İstanbul Beykoz’da meydana gelen olay, 9 Şubat gecesi saat 04.00 sularında yaşandı. 23 yaşındakiMR çektirmek için Beykoz Devlet Hastanesi’ne giden kız arkadaşı.’ya eşlik etti. Genç, hastanede işlemleri biten kız arkadaşını annesiyle birlikte taksiye bindirdi. O günden bu yana’den bir daha haber alınamadı. Bülbül Ailesi’nin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, hastanedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri inceledi ancakl’ün hastaneden ayrıldığına dair bir ize rastlamadı.'ın haberine göre, taksideyken erkek arkadaşı Bülbül’ü acil servis kapısında gördüğünü söyledi. Gazeteye kayıp ilanı da veren aile, Ali’yi bulana 100 bin TL para ödülü verecek.’nde yaşayan gencin babası“Ümraniye’de kuaför dükkânım var. Ali de benimle çalışıyordu. O gece, kız arkadaşıyla hastanede buluşmak için saat 00.30 gibi evden çıktı. Hastaneye taksiyle gitmişti. Annesinden 100 TL aldı. Sonrasında haber alamadık. 16 Şubat’ta kayıp başvurusunda bulundum. Facebook ve Instagram hesabının şifrelerini kırdık. Üzerinden 1 ay geçmesine rağmen hiç girmemiş. Yanında kredi kartı vardı. Onunla da harcama yapmamış. Kimseyle düşmanlığımız yok” diye konuştu. Anne Ayşe Bülbül ise “Oğlumun psikolojik sorunları vardı. ‘Bipolar bozukluk’ denildi. Yanlış tanı konulduğu anlaşılınca da hiperaktivite bozukluğu ve depresyon teşhisi konuldu. 4 yıldır ilaç kullanıyordu ancak kaybolmadan 1 ay önce ilaçları bırakmıştı, kendini iyi hissediyordu” ifadesini kullandı.1 yıldır Ali Bülbül’le birlikte olduğunu söyleyen., “O gece Ali’nin geleceğinden haberim yoktu, çok şaşırdım. O sırada MR çekilmesi için içeri girdim ve konuşamadık. Aramızda hiçbir tartışma olmamasına rağmen anneme ‘Kızını bir daha arayıp sormayacağım. Aşk karın doyurmuyormuş, anladım’ demiş. Daha sonra Ali telefonunu annemle bize verdi ve orada ayrıldık. Kendine zarar verecek bir insan değil, bu nedenle endişeli değilim. ‘Ben tek başıma biriyim’ diyebilmek için, kendini toparlamak için gittiğini düşünüyorum ama bir anda çıkıp gitmesi de beni korkutmuyor değil” dedi.