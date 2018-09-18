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Alkol alan liseli kız 5. kattan düştü

Henüz 15 yaşındaki M.B. iddiaya göre odasından aşağı düştü. İddiaya göre eve alkollü halde geç vakitte dönen genç kız, düşmeden önce "Kurtarın beni" diyerek bağırdı. 

Alkol alan liseli kız 5. kattan düştü

Henüz 15 yaşındaki M.B. iddiaya göre odasından aşağı düştü. İddiaya göre eve alkollü halde geç vakitte dönen genç kız, düşmeden önce "Kurtarın beni" diyerek bağırdı. 

18 Eylül 2018 Salı 12:03
Alkol alan liseli kız 5. kattan düştü

Alkol alan liseli kız 5. kattan düştü

Lise öğrencisi 15 yaşındaki genç kız, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Bolu’da, alkollü olduğu iddia edilen 15 yaşındaki M.B. isimli genç kız, apartmanın 5’inci katındaki evinin camından yere düşerek ağır yaralandı. Genç kızın odanın camından “Beni odaya kilitlediler, kurtarın” diye bağırırken dengesini kaybettiği belirtildi...


Olay, dün gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşkavaklar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 5’inci katında yaşayan 15 yaşındaki M.B. isimli genç kız, gece geç saatlerde eve alkollü geldiği için annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından annesi M.B.’nin cep telefonunu elinden alarak genç kızı odaya kilitledi. Bir süre cep telefonunu ve odanın kapısının açılmasını isteyen genç kız, annesinden olumlu cevap alamadı. Odanın camından “Beni odaya kilitlediler, kurtarın” diye bağıran genç kız, dengesini kaybederek 5’inci kattan yere düştü.

Toprak zemine düşerek ağır yaralanan kızın feryatlarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. M.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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