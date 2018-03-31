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Alkollü kepçe operatörü dehşet saçtı...

Kepçeyle, bankaya para çekmeye gittiğini söyleyen alkollü maganda dehşet saçtı..

Alkollü kepçe operatörü dehşet saçtı...

Kepçeyle, bankaya para çekmeye gittiğini söyleyen alkollü maganda dehşet saçtı..

31 Mart 2018 Cumartesi 14:47
Alkollü kepçe operatörü dehşet saçtı...

Alkollü kepçe operatörü dehşet saçtı...


İş makinesiyle geri geri gitmeye çalışan ve alkollü olduğu iddia edilen operatör, çöp tenekeleri ile aydınlatma direklerine çarptı..

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı olan ve mağazaların bulunduğu alana kepçe tipi iş makinesi girdi. Alkollü olduğu iddia edilen operatörün kullandığı iş makinesi, tabelaları kırdı, teşhir ürünlerine zarar verdi.


Edinilen bilgilere göre, Tarsus'ta yeni sanayi sitesi inşaatını yapan taşeron firmada çalışan operatör, ilçe merkezinde bulunan ve her gün binlerce kişinin geçiş yaptığı Yarenlik Alanı'na kepçe tipi iş makinesiyle girdi. Tabelaların kırıldığı olay sırasında, mağaza önlerinde bulunan teşhir ürünleri zarar gördü. Bir anda trafiğe kapalı alanda iş makinesini gören vatandaşlar kaçışmaya başladı.

KEPÇEYLE BANKAYA GİDİYORMUŞ


Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine bu sefer iş makinesiyle geri geri gitmeye çalışan ve alkollü olduğu iddia edilen operatör, çöp tenekeleri ile aydınlatma direklerine çarptı. Ezilme tehlikesi yaşayan vatandaşlar, araç üzerine çıkarak kontağı kapattı. Operatör ayakta durmakta zorlanırken bir kadın fenalık geçirdi. Gözaltına alınan operatör "Buraları bilmiyorum. Bankaya gidebilmek için bu yoldan geçiyordum" diye savunma yaptı.


 

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