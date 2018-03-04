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Alkollü maganda, aracıyla baklava dükkanına girdi

Konya'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasına karışan alkollü sürücüyü mahalle sakinleri yakaladı. Baklava dükkanına otomobiliyle giren magandanın kendini savunması ise vatandaşları çileden çıkardı.

Alkollü maganda, aracıyla baklava dükkanına girdi

Konya'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasına karışan alkollü sürücüyü mahalle sakinleri yakaladı. Baklava dükkanına otomobiliyle giren magandanın kendini savunması ise vatandaşları çileden çıkardı.

04 Mart 2018 Pazar 12:18
Alkollü maganda, aracıyla baklava dükkanına girdi

Alkollü maganda, aracıyla baklava dükkanına girdi


Alkol alarak direksiyona geçen Ali Fuat T. adlı maganda sürücü, aşırı hız yaptı, virajı alamayarak cadde üstünde baklava dükkanına girdi. Gürültüye uyanan vatandaşların yakaladığı maganda kendini "Kaza yapmadım" diyerek savundu..


Aşırı alkol alarak yola çıkan sürücününün neden olduğu kaza, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Konya'da otomobiliyle baklava dükkanına girdikten sonra kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalanan alkollü sürücü "Ne kazası ya kaza olmadı ki" diyerek kendini savundu. Sinir krizi geçiren iş yeri sahipleri, "Bu terörist en büyük ceza verilsin" dedi. Öte yandan 2.50 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü


Saat 02.15 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Caddesi istikametinden Beşyol istikametine seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen Ali Fuat T. (28) idaresindeki otomobille direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki demir dubaya ardından ise cadde üzerindeki bir baklavacı dükkanına girdi.

VATANDAŞLAR YAKALADI, KONTAK ANAHTARINA EL KOYDU

Edinilen bilgilere göre, büyük bir gürültüyle iş yerine giren otomobili fark eden vatandaşlar, iş yeri önüne geldiği sırada alkollü sürücünün kaçmak istediğini fark etti. Araç altına takılan demir duba sayesinde hızlanmayan araç sürücüsünü vatandaşlar tarafından yakalandı. Sürücüyü araçtan indiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine alkollü sürücü vatandaşlar tarafından teslim edildi. Alkollü sürücüsü yakalayan vatandaşlardan biri ise "Kaçıyordu, kontağı ben aldım nereye gidiyorsun dedim. Ben bir yere gitmiyorum diyor. Kontağı elinden aldım polise verdim. Ben olayı görmedim ama oğlum bana geldi ve baba baklavacıya girdiler dedi kalktım baktım" dedi.

Seslere uyanan bir vatandaş ise "Sese çıktık, her halde şuradaki virajı alamadı, savurdu. Sonra da dükkana girdi. Biz de sese çıktık, kaçmaya çalıştı o sırada durdurduk aracı altına duba almış yürümedi araba sonra arkadaş kontağı aldı, yoksa gidiyordu" şeklinde konuştu.

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mayday 2018-03-04 12:42:22

konyada alkol tüketimi ne çok artmış, eskiden sakin bir şehirdi şimdi her türlü suçun işlendiği istanbuldan antalyadan farksız bir hale gelmiş. konyanın nüfus yapısı bozulmuş galiba. en çok alkollü suç haberleri konyadan gelmeye başladı.

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