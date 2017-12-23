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Almanya'da oturanlara mahkeme mektubu: Bu yalana inanmayın

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının adreslerine gönderilen mektupta haklarında dava açıldığı için kefalet parası isteyen dolandırıcılık çetesine karşı önemli uyarı. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı BKA Türk vatandaşlarını bu tür dolandırıcılık girişimine karşı "Para göndermeyin" uyarısında bulundu.

Almanya'da oturanlara mahkeme mektubu: Bu yalana inanmayın

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının adreslerine gönderilen mektupta haklarında dava açıldığı için kefalet parası isteyen dolandırıcılık çetesine karşı önemli uyarı. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı BKA Türk vatandaşlarını bu tür dolandırıcılık girişimine karşı "Para göndermeyin" uyarısında bulundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 01:32
Almanya'da oturanlara mahkeme mektubu: Bu yalana inanmayın

Almanya'da oturanlara mahkeme mektubu: Bu yalana inanmayın


Almanya'da oturan Türk vatandaşlarının adreslerini bulan dolandırıcılık çetesi "Bu önemli mahkemeye belirtilen tarihte mutlaka katılın. Kefalet ücretini gelmeden yatırın" ibareli mektuplar gönderiyor. Alman polisi, Türk vatandaşlarını uyararak bunun büyük bir dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

TÜRK MAHKEMELERİNİN ADINI KULLANIYORLAR!

Türk mahkemelerinin adını kullanarak sahtekarlık yapıp para toplamaya çalışan şebeke için Almanya Federal Emniyet Teşkilatından (BKA) vatandaşlara uyarı geldi.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) 21 Aralık tarihinde resmi internet sitesi üzerinden yaptığı uyarıda, İstanbul'daki en üst mahkemeden gönderildiği iddia edilen mektuplarla, kişilerden para toplanmaya çalışıldığı açıklandı. Gönderilen mektuplarla dolandırıcılık yapıldığının tespit edildiğini duyuran BKA, vatandaşları uyardı.

DURUŞMAYA ÇAĞIRIP KEFALET PARASI İSTİYORLAR

Mektubun gönderildiği kişilerin İstanbul’da yapılacağı belirtilen bir duruşmaya davet edildiği ve en kısa sürede belirtilen hesap numarasına kefalet ücretini ödemelerinin istendiği ve bu şekilde kişilerin dolandırılmaya çalışıldığına değinildi. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) sahte mektupların sadece Türkiye kökenlilere gönderildiğini belirterek, mektup olan kişilerin polise gitmelerini tavsiye etti.

BKA, söz konusu mektubu alan kişilere hiçbir karşılık vermemeleri ve mektuptaki telefon numarasını aramamaları uyarısını yaptı.

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