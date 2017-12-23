Almanya'da oturanlara mahkeme mektubu: Bu yalana inanmayın
Almanya'da oturan Türk vatandaşlarının adreslerini bulan dolandırıcılık çetesi "Bu önemli mahkemeye belirtilen tarihte mutlaka katılın. Kefalet ücretini gelmeden yatırın" ibareli mektuplar gönderiyor. Alman polisi, Türk vatandaşlarını uyararak bunun büyük bir dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.
TÜRK MAHKEMELERİNİN ADINI KULLANIYORLAR!
Türk mahkemelerinin adını kullanarak sahtekarlık yapıp para toplamaya çalışan şebeke için Almanya Federal Emniyet Teşkilatından (BKA) vatandaşlara uyarı geldi.
DURUŞMAYA ÇAĞIRIP KEFALET PARASI İSTİYORLAR
Mektubun gönderildiği kişilerin İstanbul’da yapılacağı belirtilen bir duruşmaya davet edildiği ve en kısa sürede belirtilen hesap numarasına kefalet ücretini ödemelerinin istendiği ve bu şekilde kişilerin dolandırılmaya çalışıldığına değinildi. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) sahte mektupların sadece Türkiye kökenlilere gönderildiğini belirterek, mektup olan kişilerin polise gitmelerini tavsiye etti.
BKA, söz konusu mektubu alan kişilere hiçbir karşılık vermemeleri ve mektuptaki telefon numarasını aramamaları uyarısını yaptı.