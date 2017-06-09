Amanos Dağı'nda Komando Bölüğü'ne roketli saldırı

PKK'LI TERÖRİSTLER ORMANI YAKTI

VAN'DAKİ OPERASYONDA 3 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde Amanos Dağları eteğindeki Karayılan Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na PKK'lı teröristler roketatarla ateş açtı.Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde bulunan Karayılan Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na, otoyol üzerinden birliğin bulunduğu alana roketatar atıldı. Askerlerin karşılık verdiği saldırıda teröristler geldikleri araçla kaçtı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.Askeri birliğe yapılan terör saldırısının ardından operasyonlar sürerken, Amanoslar'daki ormanlık alanda 12 noktada çıkan yangınlar, kontrol altına alındı. Teröristlerin kaçarken şaşırtmaca olarak çıkarmış olabileceği belirtilen 12 farklı noktadaki yangınların söndürülebilmesi için 3 helikopter, 10 arozöz, 5 su tankı, 2 dozer, bir greyder ve çok sayıda itfaiye ekibi destek verdi. 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınlar yapılan çalışmalar sonrası söndürüldü. Askeri birliğe teröristlerin saldırısının ardından bölgeye takviye güvenlik birlikleri yönlendirildi. Özel hareket birliklerinin de bulunduğu operasyon devam ediyor.Bu arada; Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Yolmaçayır Köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma ardından bölgede başlatılan operasyonlar devam ederken, ölü ele geçirilen 3 teröristle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ile Gedikbaşı Mahallesi arasındaki kırsal alanda dün düzenlenen operasyonda askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler şehit olurken, 3 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Ölü ele geçirilen teröristlerle birlikte 3 Kalaşnikof, 1 roketatar, 1 el bombası, 1 dürbün ve 1 şemsiye ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlara devam ediliyor.